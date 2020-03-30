荷美航運公司「桑達姆號」郵輪上有旅客確診新冠肺炎，外交部發言人歐江安今天表示，郵輪上有14名旅居澳洲的臺裔或臺籍人士，均已順利轉至Rotterdam號，目前14名僑胞都平安健康。我駐館第一時間與我國旅客家屬取得聯繫，將持續掌握我國人健康狀況，並設法即時提供協助。

歐江安指出，外交部3月28日接獲駐尼加拉瓜大使館通報，媒體報導荷美航運公司「桑達姆號」郵輪上有旅客確診武漢肺炎，郵輪並載有30多名臺籍旅客。經我駐雪梨辦事處查證，郵輪上有14名旅居澳洲的臺裔或臺籍人士。

她說，目前已知船上有4人過世，另有2人確診感染新型冠狀病毒。我相關駐館於第一時間與我國旅客家屬取得聯繫，掌握我國籍旅客在船上的現況並表達政府關心之意

「桑達姆號」郵輪3月7日自阿根廷布宜諾斯艾利斯出發後，原預計3月21日泊靠智利聖安東尼奧港，但遭智利政府及其他南美國家禁止靠岸，3月27日已航抵巴拿馬外海。

歐江安表示，荷美航運公司已派遣另ㄧ艘郵輪Rotterdam號到巴拿馬外海協助，在巴拿馬政府當局派員全程密切監控下將「桑達姆號」郵輪上健康的旅客在海上進行接駁。我駐邁阿密辦事處等確認前述14名旅居澳洲的我國僑胞均已順利轉至Rotterdam號，目前14名僑胞都平安健康。Rotterdam號將駛向美國靠港。

她說，外交部將持續與船上臺籍旅客的家屬保持密切聯繫，掌握我國人健康狀況，並設法即時提供協助。我國相關駐館同時也會持續注意船籍公司最新處置措施，隨時因應，提供國人必要協助。

(中時 )