現年34歲的荷蘭退役體操明星范德勒爾(Verona van de Leur)在受訪時談到自己為何當初會退休，然後淪落街頭、偷竊、入牢獄，最終成為情色電影主角，一生起伏讓外界唏噓不已。

范德勒爾在2000年奪得荷蘭全國體操賽青少年組全能冠軍，隔年勇奪成年組全能金牌，並且在世界錦標賽拿到全能第9名。

2002年是范德勒爾最風光的一年，她在那年的歐洲錦標賽得到3銀2銅的絕佳成績，尤其是全能賽輸給體操女王霍爾金娜，緊接著又在世錦賽拿到地板項目銀牌，年終總決賽摘下地板項目金牌，該年獲選為荷蘭最出色的女運動員。

然而范德勒爾沒入選2004年雅典奧運，之後與教練弗蘭克出現歧見而分道揚鑣，2007年在全國錦標賽摘下單槓與地板雙金，沒想到2008年6月19日范德勒爾宣布退役。

范德勒爾在受訪時表示，「5歲開始練習體操，父母親有我的銀行卡，他們能支配我所有的金錢，我退休前每年能賺很多錢，這些錢改善了家中狀況。」

范德勒爾退休後與雙親打起了官司，纏訟數年後范德勒爾從父母親的手中拿回81000英鎊，從此之後形同陌路。

范德勒爾在沒有收入的情況下花完了積蓄，只能與男友流落街頭，甚至還當起小偷來養活自己和男友。20111年范德勒爾被指控敲詐勒索，法院判罰她入獄72天。

出獄後的范德勒爾成立成人網站，並且拍起了成人影片。范德勒爾表示，「拍成人影片並不是我的最終決定，但這總是一個讓我走出陰霾機會，我從未想過會走向這條路，但我不在乎，我也不需要家人和朋友的認同。」

(中時 )