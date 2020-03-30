小型股依題材領先盤勢發展，成為短線大盤抗跌、抗外資賣超大型股的有力支撐。台股周一（3/30）開低之後，一度大跌逾250點，雖始終在平之下游走，但迄終場的跌幅明顯較早盤收歛，顯示官股券商等國家隊法人護盤有譜，而內資法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶，找尋具題材小型股作價或予波段認養，在盤面上活蹦亂跳，激勵大盤短期底部區呈現逐漸向上墊高格局。

台股集中交易市場加權股價指數收盤力守在5日線與9600點之上，盤中雖一度跌破9500點，但開盤不到1小時，即站回9500點，顯示低檔買氣仍相對活絡，終場跌幅明顯收歛為0.72%，報9629.43，下挫69.49點，成交1262.32億元。

周一權值力守榮面者，包括台達電、台塑、台塑化、台泥與亞泥，而國泰金、兆豐金、中信金與南亞等也力守平盤，顯示該等集團股架構短期底部區架構明朗。

另外，台積電、股王大立光、鴻海、富邦金、聯電、第一金、中鋼、台化、遠東新、廣達、仁寶、聯發科、和碩、日月光投控、南亞科、統一、中華電及台灣大等，跌幅也多收歛，波動未如前波那麼大，顯示市場對新冠肺炎的蔓延，在氣候漸次升溫之際，還能持續多久？已逐漸淡定。

此外，美國疫情持續傳來愈趨嚴重狀況，但道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，卻在周一開低震盪走高，在美總統川普已簽署逾2兆美元振興經濟與抗疫法案後，投資人視疫情為利空出盡，或是金援案利多實現，雖仍待觀察，唯市場已不再出現如前波動輒千點以上的大幅波動格局，則是不爭現象，目前道瓊期等4大期指分別暫報上漲1.48%、1.41%、1.27%及2.44%。

匯市方面，亞洲地區主要貨幣兌美元匯價的波動，已逐漸縮小，顯示美元短期強勢地位似漸近尾聲，未來在全球疫情逐漸遠颺後，美元隨著短期聯邦基金利率回落至零而走弱態勢，不宜輕忽。如新台幣今午盤暫報小升0.3分，報30.233。

(中時電子報)