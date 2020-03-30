張姓女子在北市某足體養生館擔任櫃台，因常與按摩師吵架遭到資遣，她不服提告請求復職，但台北地院認為，張女情緒管理不佳，屢勸不聽，還嗆其他員工「只是老闆養的一條狗」，影響按摩店生意，又無其他工作可轉任，遂判養生館資遣合法。

張女提告主張，她2016年10月6日起受僱養生館，月薪3萬2000元，隔年11月8日養生館無預警以無法配合主管要求工作為由資遣她，她自認態度認真，只有請過3天病假，養生館也沒有虧損或業務緊縮，解雇不合法，遂請求確認僱傭關係存在。

養生館黃姓負責人則抗辯，張女負責櫃台接待及整理工作環境，但她經常跑到按摩椅上看電視泡腳，不按步就班安排工作，還常跟店裡師傅吵架，屢勸不聽，離職當晚甚至向其他同事咆哮「我們只是老闆養的一條狗」；資遣張女後已聘僱他其他工作人員，無法讓張女復職。

法院傳喚店長及員工作證，張女確實常與其他按摩師爭吵、口出惡言，溝通後張女說會改，但不久後又故態復萌，法官認為，張女已造成同事、消費者不好的觀感，影響養生館收益，且經屢勸不聽，可認品行方面已有不能勝任工作情事。

此外，養生館只有店長、櫃台、按摩師等工作，張女非專業按摩師，無從改任該職，更不適合擔任店長，法官遂認定養生館資遣合法，但因養生館未依法提繳退休金，須補提近2萬元至張女勞工退休金個人專戶。

(中時 )