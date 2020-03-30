台灣新冠肺炎疫情持續加溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中29日宣布新增15例確診，累積達298例。捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧認為，台灣確診的病例越來越多，政府應該告訴國人，有什麼方法可以控制，不要再新增病例。他說防疫是一條漫長的路，如何在過程之中讓老百姓安心，是政府最基本的功能。

夏春湧在臉書指出，台灣確診的病例越來越多，人們的恐慌也越來越大。政府現在要做的不是每天告知新增多少病例，而是應該是告訴大家，有什麼方法可以控制不要再新增病例。夏春湧提及，防疫是一條漫長的路，如何在過程之中讓老百姓安心，是政府最基本的功能。

夏春湧也提及，他女兒的公司公司幫全體員工付費裝了APP，每一個人都可以用視訊和醫生問診，如果是一般的小毛病，醫生可以立刻開處方箋，然後就可以去藥房拿藥。在疫情肆虐的時間點，不用冒著被感染的危險去醫院，更減少員工的恐慌心理。

夏春湧認為，這種貼心的服務應該很適合台灣，因為台灣人太喜歡看病，尤其新冠肺炎大爆發，若有這樣的APP，就能避免人群的大量接觸，也可以減少醫護人員被感染的危險，「對於防治疫情的擴散，絕對有非常大的幫助」。

(中時電子報)