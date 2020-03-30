韓國總統文在寅30日（周一）宣布，規劃向全國多數家庭發放緊急現金，第二輪追加預算預計下個月通過，期盼藉此減緩新冠肺炎疫情造成的龐大經濟衝擊。

文在寅與經濟官員召開緊急會議後指出，將發放給每戶家庭最高100萬韓元（約816美元）的「緊急災難紓困費用」，但不包括收入前30％的家庭。

他並表示，另一輪的額外預算預計4月交由國會通過，一些中小企業得以減免支付部分保險費和電費。

(工商 )