韓國擬訂家庭紓困計畫 發放急用現金 13:402020/03/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國總統文在寅30日（周一）宣布，規劃向全國多數家庭發放緊急現金，第二輪追加預算預計下個月通過，期盼藉此減緩新冠肺炎疫情造成的龐大經濟衝擊。 文在寅與經濟官員召開緊急會議後指出，將發放給每戶家庭最高100萬韓元（約816美元）的「緊急災難紓困費用」，但不包括收入前30％的家庭。 他並表示，另一輪的額外預算預計4月交由國會通過，一些中小企業得以減免支付部分保險費和電費。 (工商 ) #全國 #發放 #現金 #文在寅 #緊急 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞聲科技去年淨利 大跌逾四成 04:102020/03/26 全球財經 三商美邦 今年不發放股利 04:102020/03/26 金融．稅務 川普寧向南韓求援 不向陸俄低頭 04:102020/03/26 國際大事 救觀光 桃園加碼500元消費券 04:102020/03/26 地方新聞 惡意向救護人員咳嗽 英國可判2年 23:122020/03/26 國際 合計將減42億股本 12檔現金減資題材股 吸睛 01:152020/03/27 證券．權證 台南第三信用合作社將發放年息2.5％社員股息 23:242020/03/27 財經 外匯探搜－Fed降息解流動危機 有利主要貨幣回穩 04:102020/03/28 產業特刊 陸擴內需當頭 發42億人幣消費券 04:102020/03/30 焦點新聞 北京產製呼吸機 馳援義大利等國 04:102020/03/30 焦點新聞 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 台積長短期 兩外資突示警 - 財經要聞 - 工商時報 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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