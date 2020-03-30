案268確診2/29出沒金山 環保局週日晚大消毒

中央流行疫情指揮中心昨指出確診第268案，在上月造訪過新北市金山及烏來等地區。新北市府昨晚間7時許，立刻派員展開全面清潔消毒作業，金山區消毒範圍自金包里老街、慈護街至金山第一公有零售市場，4名清潔隊人員著防護衣、背負式噴霧機以漂白水稀釋進行消毒；烏來區清消範圍則由瀑布、溫泉街到烏來老街，商家也配合消毒作業，提早打烊。

新北市政府人員表示，市府以超前佈署、全面備戰態度面對，各區公所早在年初疫情開始的時候，即針對重要觀光景點提升防疫整備工作，定期進行預防性全面清消作業、避免商品試吃等措施，請民眾勿過度恐慌，且該確診個案前往金山及烏來旅遊已超過1個月，目前並無傳出當地店家有相關病症。

市長侯友宜也說，金山老街及烏來老街，每天一定會全面的消毒，做好環境的清理；案發已經一個月以上了，這一個月以來，金山老街及烏來老街所有的過濾、消毒、環境衛生做到位，也沒有發現有人因為遊客來購買食物，產生發燒或是有身體不適的狀況出現。

雖然已過了1個月，但是為了讓大家安心，昨天疫調出來，馬上再做一次全面性的消毒，其實平常的防疫比碰到狀況的時候再補強更重要，所以幾個觀光旅遊的重點地區，每天採取的防疫措施，比以往來講更頻繁更多次，而且消毒環境衛生一定做到位，請民眾安心的到老街享受美食買伴手禮。

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(中時電子報)