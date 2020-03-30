新北市中和區潑水節已實施了22年，今年因新冠病毒疫情影響，市府決議改用線上潑水方式讓民眾祈福。新北市長侯友宜說，線上潑水就是利用線上遊戲過節，裡面有街上水槍大戰以及泡沫祈福浴，還有新北市專屬的祈福項目，做好管控距離、人潮，疫情才不會有疏漏。

侯友宜說，線上潑水遊戲有3項，雖然沒有實體的潑水祈福，但一樣能完全以線上的方式來進行，民眾在線上的遊戲，潑水的過程中能夠過了3關，包括第1關，街上水槍大戰，第2關積福泡浴祈福，第3關祈福專用塔，就可以拿到美食體驗金50元。市府準備了6000份50元美食體驗金，可以到華興街30家美食店免費享用。

他強調，針對疫情，新北市已超前部署，前一段時間已經要求，除了公有場館暫停營業，商圈、百貨公司，甚至晚上人潮聚集的KTV等等，人潮也要管控，所謂人潮的管控就是要保持適當的距離。

而適當的距離，即使1公尺也好、1公尺半、2公尺都可以，只要能夠落實人潮擁擠的地方及密閉空間，管控好距離、人潮，疫情就不會有疏漏。

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(中時電子報)