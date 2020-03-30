智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子（6680）2019年第四季營運轉弱，加上匯損致使業外轉虧，使全年合併營收雖創3.71億元新高，但稅後淨利小降至0.51億元，每股盈餘（EPS）3.16元。不過，公司對今年營運展望樂觀，看好今年營運成長動能將顯著回升。

鑫創電子董事會通過2019年股利分派案，擬以盈餘配息2.5元、以資本公積轉增資配股0.6元，合計派利3.1元，盈餘配發率達98.1％。以27日收盤價57.5元計算，現金殖利率約4.27％。公司將於6月9日召開股東常會，並訂6月11日除息交易。

鑫創電子2019年第四季營運轉弱，營收降至8272萬元，季減20.96％、年減7.4％。毛利率36.45％，優於第三季34.64％及前年同期35.87％，但營益率15.98％，低於第三季20.09％及前年同期16.21％。

由於營收及營益率下滑，加上業外因匯損由盈轉虧拖累，鑫創電子去年第四季稅後淨利511萬元，季減達70.1％、年減達60.3％，每股盈餘（EPS）0.24元，低於第三季1.06元及前年同期0.82元。

累計鑫創電子2019年營收創3.71億元新高，年增9.41％，但毛利率34.88％、營益率17.91％，低於前年35.65％、16.46％。加上業外由盈轉虧，稅後淨利0.51億元，年減3.13％，每股盈餘（EPS）3.16元，低於前年3.55元。

鑫創電子董事長許育瑞表示，去年受中美貿易戰、英國脫歐影響，使美國客戶採購數量趨緩，歐洲專案進度暫緩，加上11月ODM零組件缺料，導致第四季營運動能趨緩，使全年營運目標僅達到93％，但仍成長近10％。

不過，鑫創電子2020年2月自結合併營收4139.6萬元，月增達71.88％、年增達20.4％，創1年高點、亦創歷史第3高。累計1～2月合併營收6548萬元，年減15.08％，但衰退幅度較1月的逾4成明顯收斂。

許育瑞表示，公司去年順利打進日本市場，並在美國成功取得新關鍵客戶，已為去年營運增添數千萬元動能。展望今年，隨著歐洲專案進展恢復，美國及日本專案陸續出貨挹注，對公司今年營運展望樂觀，以營收成長超過2成為目標。

據了解，鑫創電子2月營收動能顯著躍增，主要受惠歐洲警車及火車專案均自2月起放量出貨挹注。而去年為營運增添顯著動能的美國警車專案，新年度需求有機會自3月起出貨，持續挹注營運成長動能。由於協力廠商於台灣生產，新冠肺炎疫情對營運影響不大。

許育瑞預期，今年成長動能主要來自美國及日本，由於去年洽談的專案將自今年起陸續出貨，預估今年合計營收貢獻將達約3成。隨著訂單需求動能恢復，預期首季營收將優於去年第四季，全年營運高峰估落於第二季和第四季。

(時報資訊)