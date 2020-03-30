「時中」暫停行走怎麼辦？國民黨立委謝衣鳳質詢衛福部次長薛瑞元「敏感問題」，她問薛次長在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中如果感染新冠肺炎，備援的人選是誰？這讓薛次長難以回答，只說自己不是備位的人。

很多政府單位已經展開分流辦公方式防疫，不過，立委謝衣鳳質詢薛次長中央流行疫情指揮中心的備援計畫內容是什麼？薛次長說，這個問題他沒辦法回答，因為備援計畫不是他的層級可以知道。

謝衣鳳強調，她不希望出現陳時中染疫的情況，但是要想到萬一的情況，這對所有民眾的防疫信心是一大打擊，因為英國首相、衛生部長都有染疫的情形，她很擔心台灣的指揮中心如果沒有備援計畫，將會很難運作。

薛瑞元說，備援計畫不是在指揮中心自己去備援，一定是更上層長官會議決定，薛強調他沒有看過備援計畫，所以沒有辦法回應這個問題，但他可以肯定他不是備援計畫的人。

至於謝衣鳳逼問薛次長行政院有否備援計畫？薛瑞元說，他不知道情況，而不知道不代表政府沒有準備。

(中時 )