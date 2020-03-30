台灣正逐漸邁入人口老齡化的階段，路上不時可見電動四輪車。家住高雄市仁武區的60歲吳姓男子，日前駕駛電動四輪車要去燕巢區某廟宇向神明祝壽，因為該路段照明不佳，警方擔心沒開車燈的他發生意外，護送他到目的地，並貼上反光條。

高雄市岡山警分局深水派出所長郭宗鑫等人，日前晚間巡邏時發現吳姓男子的電動四輪代步車，未開啟燈光，急忙將該車攔下。吳男表示，他要去燕巢區臥牛巷的某間廟宇向神明祝壽。

由於路途遙遙，吳男擔心電動車沒電而拋錨，便在途中關閉車燈。但因為該輛電動車並未裝設任何反光裝置，可能導致後方用路人追撞。警方除了在吳男的後方幫忙警示，在他到達目的地後，幫這輛電動車貼上反光條，提高該輛車的能見度。吳男對於員警如此貼心關懷，不斷致謝。

警方呼籲，民眾駕駛電動車上路，需遵守用路規則，並穿亮一點的衣物，幫助其他駕駛人識別，避免發生意外。

(旺報 )