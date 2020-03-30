清明節連續假期即將來臨，蔡英文總統今天表示，希望在這4天的清明假期，大家除了分散掃墓的時間，也要保持相互社交上的距離。對世衛組織(WHO)聲明臺灣參與由會員國決定，她說，對全世界來說，有了臺灣的參與，世界醫療衛生體系會做得更好。

蔡英文總統今天上午前往桃園訪視「敏成股份有限公司」，肯定口罩國家隊表現可圈可點，訪視結束後，也接受媒體聯訪。

媒體詢及即將到來的清明連假，有關民眾掃墓的防疫措施，蔡英文表示，清明假期有4天，有許多時間上的餘裕，讓我們可以分散掃墓活動。現在掃墓有很多不同方式，有線上的、也可以請親族代表去掃墓，時間上也可以分流。

她說，事實上，在防疫期間，大家都有足夠的警覺，希望在這4天的清明假期，大家除了分散掃墓的時間，也要保持相互社交上的距離，同時仔細聽取指揮中心對大家所提出來的資訊，以及在防疫上的各項指引。請大家都能夠聽取防疫中心的各項指示。

針對世界衛生組織(WHO)聲明臺灣參與WHO由會員國決定，蔡英文指出，我們的態度一向都很明確，臺灣有能力及很強的意願，與各國共同維持我們的健康。

她強調，臺灣有一些有用的經驗，也願意分享，希望各國政府在經過這次疫情之後，更能理解、瞭解臺灣的能量及臺灣可以貢獻的地方，能夠真正地來思考，讓臺灣可以加入世界防疫體系，不但對臺灣民眾的健康可以有更好的保障，對全世界來說，有了臺灣的參與，世界醫療衛生體系會做得更好。

媒體詢及與其他國家交換防疫物資、防疫外交是否為下一階段可能會進行的措施？蔡英文表示，與其說防疫外交，不如說是防疫合作。

她說，現在與其他國家互通有無或者是在研發或技術層面，也有共同合作發展的機會。因此，希望在大家共同對抗疫情、病毒的時候，我們與其他國家可以互通有無，相互形成夥伴關係，強化各自對抗疫病的能量，「這就是我們最希望做到的事情」。

(中時 )