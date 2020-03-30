罷免高雄市長韓國瑜第二階連署突破55萬，若罷免案成案，外界認為韓國瑜被罷免的機率可能性非常高。對此，有網友表示，若罷免案若過，高雄若在藍綠對決情形下，屆時，台北市長柯文哲領導的民眾黨將成為罷韓關鍵票數！

網友seabox在批踢踢發文表示，民眾黨政黨票在高雄有148,989快15萬，這是左右罷韓的關鍵票數。柯韓沒矛盾，柯綠有矛盾，加上很多柯粉說韓做的不錯，這10幾萬柯粉的動向會如何？是否反對罷韓居多？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

底下網友表示，「DPP+激進催出來就能過了，TMD哪裡關鍵」、「我投民眾黨，沒那麼智障會花時間去滿足wecare標案」、「支持罷韓，但討厭wecare」。

據中央選委會公布的六都政黨票，其中高雄市 ，民進黨得票率為38.8%（678,564票），國民黨為30.1%（527,139票），民眾黨為8.5％（148,989票）。

(中時電子報)