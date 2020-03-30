5月報稅期即將來臨，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部副總經理王瑞鴻今（30）日指出，今年報稅時有兩大變化，也就是「名模條款」上路與新增訂的長期照顧特別扣除額。

但王瑞鴻強調，「名模條款」但非雨露均霑，薪資超過222萬的高薪資所得者才有機會受惠，而且要注意核實減除相關費用的規定。

至於新增訂的長期照顧特別扣除額設有「排富條款」，如果適用20％以上綜所稅率、採用股利所得單一稅率28％或是基本所得額超過670萬元等任一種情況，都不能使用長期照顧特別扣除額。

此外，王瑞鴻表示，今年報稅不得課稅的基本生活費調增為17.5萬，並放寬了無謀生能力的認定標準，以及受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響者可延期或分期繳納，亦為年度重點注意事項。

王瑞鴻指出，若個人因就職企業受新冠肺炎影響，通報勞工行政主管機關實施減班休息者，可申請最長延期一年或最多分期三年（36期）繳納。

至於其他減薪、非自願離職或工作日占當月原應工作日1/2以下月份達2個月等受影響，以致無法於規定期限一次繳清者，也可以申請延期或分期。

(工商 )