對於公股銀行有沒有抽銀根，財政部將派出神秘客調查。對於立委邱志偉等人在財委會上質疑公股銀行抽中小企業客戶銀根，對此財長蘇建榮在答詢時指出，財政部將派出「神秘客」前往公股行庫實地了解。

去年4月，閣揆蘇貞昌下令推出中小及小微企業授信時，也曾經派出「神秘客」了解各大行庫執行的情況，如今包括經濟部、交通部、央行等各大部會相繼提出紓困中小企業包括各行業的利息補貼、本金展延等措施，財政部轄下的各大行庫也有推出紓困專案辦法，財部三申五令要求全體行庫不得拒絕客戶申請紓困之外，現在也將派出「神秘客」到第一線實地「抽查」行庫受理情況。

邱志偉指出，他頻頻接到中小企業戶投訴遭公股銀行抽銀根：「這已不是個案了，而是通案！」他強調，來投訴的都是借週轉金，但公股行庫不給之外，也凍結企業原本可動用的額度，這些企業連員工薪水都發不出來了，卻遭到拒絕：「上有政策美意，但下有對策！」

蘇建榮在答詢時回應，財政部已要求公股行庫不能雨天收傘，抽客戶銀根，他也解釋，有很多企業是在疫情發生之前，就已經有其他的營運問題，但財部之後會派出「神秘客」前往公股行庫進行了解，是否有拒絕疫情受災客戶申請紓困的情況。

對於行庫拒絕受理紓困申請，有行庫主管私下坦言：「這種事的確不能保證不發生。」例如，很多企業戶是原本在疫情發生之前，就已營運走下坡，疫情發生之後，因為體質不佳而「首當其衝」：「這類企業戶以小企業戶居多，而且觀光旅遊或餐飲這類服務業別不在少數。」

至於製造業別也會發生這種情況。行庫主管指出，產業原本就會有此消彼長或是產業景氣循環，有些是在疫情發生之前就營運衰退，疫情發生之後全體產業同受衝擊，這些走下坡的公司自然更慘，而紓困的受理、審核，本來第一線的人員就會有自由心證的判斷空間，所以相關的紓困爭議，未來會層出不窮。

更何況金管會日後也會金檢，監理機關口口聲聲強調授信的「5P原則」，即使是紓困，行庫也怕有朝一日遭究責，且目前銀行的備抵呆帳提列都要照提，包括房貸、企業紓困等，沒有一件可獲鬆綁，不少公股行庫的分行基層人員因此也不敢對紓困真正放手一搏。

(工商 )