台中市翁女與已婚陳姓同事交往1年餘，想分手時，陳男卻一再糾纏，更糟的是，懷恨在心的陳男，竟把跟翁女發生性關係的證據，全部提供給自己太太，進而控告翁女索賠100萬元，法院審理時，翁女否認此事，但原配卻拿陳男提供的簡訊當作有力證據，最後判翁女應賠償陳男太太20萬元。

判決書指出，陳男的原配指控，翁女在2016年4月至2017年9月，與其夫陳男發生多次性關係，陳男在2018年6月向原配坦白，還詳細描述雙方發生性關係的時間與地點，並提供與翁女之間的簡訊對話，給原配當證據，控告翁女索求損害賠償100萬元。

台中地院審理時，翁女否認兩人有染，她答辯說，陳男是她的同事，對她熱烈追求，她拒絕還向公司反映被陳男騷擾，陳男記申誡兩次，所以懷恨在心而污衊她。

法官勘驗翁女與陳男的對話，陳男在2017年底，傳訊息告訴翁女，「我準備跟我太太坦承，我這2、3年來跟妳的感情關係」，翁女還希望傳訊陳男，希望不要說出兩人發生幾次性關係，以及在公司（會議室與茶水間）發生關係等細節。

法官認為，上述對話足以證明兩人通姦，翁女侵害陳男原配的權益，但索賠100萬元太高，判決翁女應賠償20萬元，可上訴。

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(中時電子報)