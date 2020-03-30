為了配合中央流行疫情指揮中心一級開設，台中光田綜合醫院也進階設立24小時「肺炎小組」，急診、門診和住院病患可即時獲感染科、胸腔內科醫師專業協助，檢查也首度加入肺部X光AI智能輔助判讀系統，協助加強檢查作業、加速檢疫，讓防疫更精準有效率。

光田醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築指出，鑒於2019新型冠狀病毒以肺炎為主要病徵，院內資訊部建構肺部X光AI智能輔助判讀系統，作為醫師們的強力小助手，提醒異常狀況，減輕醫護的防疫壓力，這一套AI系統的運算時間，平均2分鐘就能判別肺部X光是正常或異常

張家築解釋，醫師每日要判讀的各種X光影像報告超過百筆，如何用最短的時間立即決定輕重緩急，在眾多X光資料中，優先協助判讀肺部異常報告，是鞏固第一道防線的重要工作之一。

張家築表示，這套AI不僅協助急診，包含門診、住院及放射科醫師等單位都能獲得AI小助手的提醒協助，當院內遇疑慮個案立即啟動院內「肺炎小組」，由感染科、胸腔內科醫師組成的肺炎小組成員，透過手機院內APP系統推播通知立即檢視患者胸部X光片，確認進一步應該怎麼做。

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(中時電子報)