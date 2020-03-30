夏宇喬（喬喬）日前揪好友戴愛玲回娘家，一起登上《型男大主廚》節目。她一出手果然展現好廚藝，獲得勝利，讓地獄廚娘戴愛玲開心地說：「和喬喬一起來就對了。」以驚人鐵肺出名的戴愛玲也在節目中展現拉長音的功力，沒想到一開口卻撐不到十幾秒就沒氣了，讓全場傻眼。

一個在歌壇、一個在戲劇圈，戴愛玲和夏于喬因為有共同朋友而認識，運動讓兩人情誼更進一步。原來喬喬推薦自己在使用的健身房給戴愛玲，想讓過去能不動就不要動的戴愛玲健康起來，沒想到戴愛玲去試了以後，自此愛上運動，兩人常相約健身，一起維持健康和好身材。

不會煮菜的戴愛玲找來好友一同上節目，戴愛玲只在旁幫忙切菜，而廚藝過人的喬喬，最後果然得勝。當戴愛玲和喬喬兩人挑戰拉長音時，沒想到有「鐵肺公主」封號的戴愛玲，竟然只唱了十幾秒就笑場結束，跌破眾人眼鏡，喬喬直說：「我還唱了40幾秒，愛玲太誇張，唱十幾秒就斷氣！愛玲在現場是被大家弄笑了，她本來就是個很愛笑的人，不過『鐵肺氣短』這件事，應該會被我們笑好一陣子。」戴愛玲《愛戴2020演唱會》將於5月舉行，但因為疫情嚴重，是否延期尚未定案。

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(中時電子報)