國民黨主席江啟臣今（30）日上午與吳斯懷相約立法院國會辦公室，進行意見交換。江啟臣表示，他與各委員隨時可約、可溝通，今天上午利用質詢空檔，與吳斯懷委員相約國會辦公室交換意見，氣氛輕鬆融洽。

對於近來吳斯懷委員的問政表現，引起外界爭議不斷，江啟臣特別和吳委員交換意見。雙方都認為國民黨面對民進黨的惡意操作，問政必須小心謹慎，別讓原意被扭曲，減少被對手抹紅扣帽子的空間。江啟臣更表示，國會現在是在野黨最重要的舞台，黨團和黨中央對所有委員的問政，都會主動給予幫忙和協助。

另外，外界認為國民黨將建立立委的考評或考核制度是否有針對性？江啟臣強調，這是要為國民黨建立制度，一起精進委員的問政品質，提升黨對執政者的監督力量，扭轉社會對國民黨的既定印象，未來吳委員若對於考核考評制度有任何的看法與建議，也都歡迎提出一起討論，吳委員也認為建立制度的立意甚佳，對黨有利的都會關心和提出建議。

(中時 )