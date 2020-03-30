交通部次長王國材30日在立法院證實，該名主管上班時間去機場接兒子時「沒有請假單」。（黃世麒攝）

立法院交通委員會30日開會，召委李昆澤依照中央流行疫情指揮中心的建議，請全員戴上口罩開會，也安排工作人員隨時消毒立委質詢台上的麥克風。（黃世麒攝）

交通部次長王國材（左）30日在立法院證實，該名主管上班時間去機場接兒子時「沒有請假單」，只有向觀光局長口頭請假。而王國材也因為與該名官員開過會，被召委李昆澤要求包括公路總局局長陳彥伯（中）在內的交通部官員全程戴口罩。（黃世麒攝）

觀光局高層官員爆出兒子確診新冠肺炎，上周不只正常上班，行程餐敘照常，甚至到立法院與立委開協調會，導致觀光局與立院人心惶惶。

交通部次長王國材30日在立法院證實，該名主管上班時間去機場接兒子時「沒有請假單」，只有向觀光局長口頭請假。而王國材也因為與該名官員開過會，被召委李昆澤要求全程戴口罩。

(中時 )