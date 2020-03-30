觀光局官員疑翹班接兒子 王國材證實「沒送請假單」 14:582020/03/30 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院交通委員會30日開會，召委李昆澤（後排左二）拒絕觀光局副局長張錫聰列席，也依照中央流行疫情指揮中心的建議，請全員戴上口罩開會。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部次長王國材30日在立法院證實，該名主管上班時間去機場接兒子時「沒有請假單」。（黃世麒攝） 立法院交通委員會30日開會，召委李昆澤依照中央流行疫情指揮中心的建議，請全員戴上口罩開會，也安排工作人員隨時消毒立委質詢台上的麥克風。（黃世麒攝） 交通部次長王國材（左）30日在立法院證實，該名主管上班時間去機場接兒子時「沒有請假單」，只有向觀光局長口頭請假。而王國材也因為與該名官員開過會，被召委李昆澤要求包括公路總局局長陳彥伯（中）在內的交通部官員全程戴口罩。（黃世麒攝） 觀光局高層官員爆出兒子確診新冠肺炎，上周不只正常上班，行程餐敘照常，甚至到立法院與立委開協調會，導致觀光局與立院人心惶惶。 交通部次長王國材30日在立法院證實，該名主管上班時間去機場接兒子時「沒有請假單」，只有向觀光局長口頭請假。而王國材也因為與該名官員開過會，被召委李昆澤要求全程戴口罩。 (中時 ) #兒子 #請假 #觀光局 #官員 #交通部 #王國材 #翹班 #假單 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部：湖北國人採「類包機模式」返台 11:592020/03/26 政治 觀光局長官之子染疫風波 林佳龍下令徹查 22:492020/03/29 生活 搶救航空業… 交通部撥45億加持信保基金 04:102020/03/30 財經要聞 林佳龍怒 要求觀光局24小時內查明 04:102020/03/30 生活新聞 高官爆翹班到機場接兒 觀光局認：現在才補請 09:482020/03/30 生活 觀光局長官之子染疫風波 黃創夏嘆12字 10:012020/03/30 政治 證實觀光局主管翹班接兒子 林佳龍：如有特權絕不寬待 12:442020/03/30 政治 快採檢觀光局主管！王國材：接觸者眾 13:122020/03/30 生活 立委爆觀光局主管上周曾到多位立委辦公室 今緊急消毒 13:532020/03/30 政治 觀光局高官惹議 藍黨團要交通部說清楚 14:212020/03/30 政治 政治熱門新聞 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 前行政院長郝柏村辭世 享嵩壽102歲 - 政治 反了？陳致中一句話公開嗆他罷韓言論！ - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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