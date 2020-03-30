新冠肺炎(COVID-19)全球疫情升溫，美國地區的確診數已在 3 月 27 日正式超越中國大陸，成為當前全球疫情最為嚴重的國家。為了防堵疫情持續擴散，並有效防疫，美國各大科技巨頭紛紛動起來。在微軟(Microsoft)、谷歌(Google)都不約而同推出針對新冠肺炎疫情的網站，以協助民眾得知正確資訊後，蘋果(Apple Inc.)也推出了類似網站，與其他科技業巨頭一同協助防疫。

根據蘋果 CEO Tim Cook 在個人 Twitter 的推文，蘋果已經與白宮(White House)、美國疾病管制與預防中心(CDC)，以及美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)合作，推出 COVID-19 網站(apple.com/covid19)以及「Apple COVID-19」App。美國地區民眾可以在 App Store 下載；而不限手機平台或是電腦系統，都可以登入蘋果所推出的 COVID-19 網站。

To help you stay informed, understand symptoms and take proper steps to protect your health, Apple has created a COVID-19 website and a US app in partnership with the CDC. As always, the data is yours and your privacy is protected. Stay safe and healthy. https://t.co/qUEMYOzZUC — Tim Cook (@tim_cook) March 27, 2020

蘋果與白宮、美國 CDC 合作開發了 COVID-19 網站與 App。(摘自蘋果官網)

蘋果與白宮、美國 CDC 一同推出的 COVID-19 網站中，包含關於新冠肺炎疾病的介紹、防疫方法，還有協助民眾可以初步確認是否需要進行檢測的問卷。此前，Google 母公司 Alphabet 旗下的 Verily 也推出了新冠肺炎檢測的相關問卷，協助民眾判斷自己是否有被採檢的需求。

針對防範新冠肺炎，蘋果除了與白宮、CDC、FEMA 合作開發 COVID-19 網站與 App，先前也宣布針對防範疫情、協助患病者獲得妥善治療等需求，至今已經捐款超過 1500 萬美金。並且在 App Store 限制非權威性機構開發 COVID-19 相關 App，以期協助正確資訊的傳播。此外，在全球(除大中華地區以外)也關閉了 Apple Store 直營店，來進一步防範新冠肺炎疫情傳播，並在總部所在的加州地區鼓勵員工在家辦公。

(中時電子報)