網紅直播主連千毅因引爆高雄街頭亂鬥、已羈押逾半年，30日開庭他轉守為攻，批市長韓國瑜、警政司法體系等政治力介入導致他延押，還強調自已罪不及慶富案陳慶男、大寮殺人棄屍案主嫌，請求100萬交保、並承諾另捐出100萬給10家高雄孤兒院。

連千毅今日一改過去意志消沈的態度，不斷在辯護律師發言期間插話，甚至直接替自己辯護。由於今日開庭攸關連千毅是否繼續羈押，連千毅極力為自己辯護。

「我做100件好事，不能只因為我做了一件壞事，就認定我十惡不赦！」連千毅認為自己遲遲不能交保，是因為自己引發的街頭亂鬥事件影響到韓國瑜的總統選情，也讓警察、司法體系顏面無光，才導致被羈押迄今，他認為一切都是政治力的介入。

連千毅2019年9月因與另一名網紅直播主鄭又仁在網路上口角衝突，導致雙方你來我往在各自高雄的據點大亂鬥，最後還引爆開槍事件，連千毅最後被依組織犯罪、槍炮、恐嚇、傷害、滅證等罪起訴。

法官楊甯伃對連千毅強調，法官審案絕對依法處理，不受上級長官影響。之後開庭，案件會由合議庭三位法官、站在第三者的立場審理，不會過度偏袒任何一方。

今日開庭，連千毅一開始只對於「組織犯罪」的部分否認罪名，強調其餘均認罪。但當庭經律師提醒及討論後，針對組織犯罪、槍砲、強制三項罪名否認。連千毅甚至直言，一切都是檢察官為了起訴他才巧立罪名。

針對組織犯罪部分，律師強調，「蘭庭精品」是商業團體，與組織犯罪無關。連千毅也替自己辯駁，強調自己只是「太陽會」中央體系的「業務長」，但非高雄分會成員。

連千毅解釋，高雄太陽會是以精神為號招，並非實際組織。沒有主持人，也沒有犯罪牟利行為，也沒有成立宗旨（幫規）及成員名冊。連千毅另也否認涉案兩把槍枝為他所有。

針對死對頭鄭又仁連續兩天到自己直播倉庫外持刀械衝撞叫囂一事，連千毅請求庭上對鄭又仁從重量刑，還強調自己從案發到現在一直釋放誠意要和解，但鄭又仁的律師卻故意拖延，害他無法交保。

「就連在坐這幾名被害人，全部都是主動來侵犯我的！」連千毅講到動怒，指出庭作證其中一名蔡姓男子曾在健身網紅「館長」的臉書發文下留言「很多事情，台中人都知道」，另還貼文「我在台中開理髮店，我不怕你，敢來試試看」。

連千毅則怒批，每天直播破萬人，酸民告也告不完，直播就是用「言語勸導」的方式請他們刪文。蔡男也反控，只因為自己是館長頭號粉絲，曾在館長發文下方留言，就被連千毅開三天的直播羞辱，根本就是網路霸凌。

連千毅強調，關在監獄另外房舍的慶富案主嫌陳慶男詐貸數十億元，不久前已經解禁，可以看報紙及電視新聞。大寮殺人棄屍案主嫌涉犯殺人重罪，日前也同樣解禁。

連千毅不解自己長期做公益、領有高雄、屏東社會局獎狀，也有誠意與鄭又仁和解，卻無法交保。連千毅也特地向法官表示願意再捐100萬元社會公益金，法官則表示，此行為與本案審理無關。

(中時 )