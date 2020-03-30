清明連假將至，配合宅經濟當道，超商雙雄—統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)以民眾生活服務平台及補給站，推出多項「就近買安心吃」促銷商品，希望能搶攻連假商機，推升4月業績表現，統一超預期，民眾包裝鮮食需求高，即日起至4月7日推出「御料小館全系列第2件6折」活動將可帶動業績成長20%。

往年清明連假外出掃墓兼旅遊，今年因新冠肺炎疫情宅在家防疫，連帶自煮商機湧現，統一超7-ELEVEN觀察近日相關民生食材較上月有明顯的成長，近期生鮮蔬菜、鮮食等較去年同期銷售成長10%到30%。

統一超7-ELEVEN表示，全台超過5700多家門市推出民生食材、泡麵優惠，主打「米、油、罐頭、煮麵買一送一」、多入數、整箱購買更划算，並提供CAS蛋品、海底撈自煮火鍋、生鮮蔬菜等豐富選擇，讓消費者在家自己煮、想吃個人化小火鍋也能快速上桌，更針對住宅、學區、鄰近廠區宿舍以及購物不便的商圈型門市強化備貨，掌握在家安心吃、TAKEHOME商機，由於民眾減少外出宅在家，對於包裝鮮食需求高，統一超7-ELEVEN即日起至4月7日推出「御料小館全系列第2件6折」，預估帶動業績成長20%。

由於消費者出門意願降低，帶動「宅經濟」，7-ELEVEN線上購物中心業績較去年同期業績成長近1倍；線上同步推出「就近買、安心吃」專區，網羅團購熱賣美食、產銷履歷安心食材、生鮮水產與肉品、熟食小吃及覆熱料理等，讓消費者在家上網即能選購；而針對民生需求，也規劃「量販超市」專區，以民眾最常採購的食品飲料、衛生紙、家用清潔..等商品，推出量販破盤價格，除了挑戰網購最低價以外，購買量販專區商品，還可登記抽購物金，讓民眾荷包省好省滿，免出門、免排隊，商品即可輕鬆送到家。

全家便利商店看清明四天連假消費者在家吃吃喝喝需求大增，邀請消費者來「全家」包三餐，早餐來杯咖啡醒醒腦，自4月2日到5日連續4天，使用「全家」app商品預售則可購買中杯冰單品美式及拿鐵買一送一優惠(每位會員限購6組)，中午吃完來杯茶解膩，即日起至4月21日，德傳普洱茶、黑烏龍茶、德傳普洱醇奶茶、黑烏龍醇奶茶等17款「全家」私品茶系列，皆享均一價29元優惠，晚上肚子餓想吃好料，即日起至4月7日，媽媽煮藝冷凍全品項享優惠，消費者購買媽媽煮藝冷凍的杯裝系列搭冷凍袋裝小吃，即可省五元優惠讓民眾方便吃、輕鬆宅。

(時報資訊)