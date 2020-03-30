金融業今年獲利難再攀高峰。金管會主委顧立雄30日分析，銀行業因為降息及紓困，利息收入不如去年，投資收益應也不會太好，所以難再創獲利新高；保險業今年要控管保費收入、投資收益又減少、加上國際板贖回潮，2020年獲利也恐難成長；證券業則是經紀業務仍成長，但自營投資也受影響，所以預估金融三業今年獲利恐難比去年增加。

2019年銀行業稅前盈餘4,071億元，較前年成長7.78％，且連續第三年成長，保險業稅前則賺1,705億元，年成長75.77％，證券業稅前獲利則是565億元，成長21.5％，三業去年獲利同時創歷史新高，合計稅前獲利6,341億元，亦創歷史新高紀錄；顧立雄也表示，很榮幸其任內可看見三業獲利同時創新高。

但銀行獲利連三年成長趨勢將止步於今年。顧立雄30日在立法院回應立委費鴻泰質詢時表示，銀行去年稅前獲利創歷史新高，今年「看起來不會像去年」，但受到新冠肺炎疫情影響幅度目前仍說不準。

顧立雄分析，主要是降息影響銀行利息收入，尤其是央行降息2碼（0.25百分點），但公股行庫配合紓困要降2碼，另外如美國聯準會降息6碼，銀行美元放款利息收入亦受影響，且今年看來投資收益也不會好，目前大概只有手續費收入仍不一定會衰退，所以三大利源看來，今年銀行獲利恐難再創新高。

壽險業因為要轉型，今年要控管保費收入，再加上投資收益減少，可能會出現利差損狀況，再加上國際板債券贖回潮，所以顧立雄分析保險業今年獲利亦難再創新高。

至於證券業今年則主要靠經紀業務的手續費收入，至於自營投資部門恐也受影響，看起來也難再大幅成長，所以初步預估今年獲利恐難再創高峰。

(工商 )