促進轉型正義委員會任務5月到期，行政院長蘇貞昌日前在立法院質詢時表示，會同意促轉會延長1年時間，至於主委、副主委等人事會依規定提名。傳出蘇貞昌有意讓代理主委楊翠真除，28日親自前往楊翠家拜會，會後楊翠的丈夫魏貽君在臉書貼出與蘇揆合照證實，蘇登門勸請楊翠續留公職，楊翠終於獲得母親及丈夫的理解及體諒，含淚祝福再把她借出1年。

據促轉條例，促轉會2年任務到期時，若無法完成任務，得報請行政院長，經核定後得延長1年，並重新提名正副主委及委員名單，送至立法院行使同意權投票，蘇貞昌日前已拍板確定促轉會再延長1年，並鎖定提名現任代理主委楊翠真除。

對此，促轉會發言人葉虹靈今天證實，蘇院長確實前天有拜會主委楊翠，但主委提名人事權在行政院，仍須等待由院方統一說明，整個人事案還在作業過程中。至於楊翠是否有意願接任主委，葉虹靈僅表示，不便說明，一切尊重院方發言。

(中時 )