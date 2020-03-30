新冠肺炎疫情升溫，東協廣場有6家舞廳業者宣布暫時停業。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心建議室內超過百人的公眾集會活動應停辦。東協廣場是外籍移工休閒聚集場所，經警方柔性勸說，有6家舞廳業者宣布暫時停業至4月11日，配合防疫作業。

東協廣場近年成為東南亞移工休假群聚地點，匯集東南亞特色商品、餐飲及休閒娛樂店家，每逢假日各地移工聚集、人潮滿滿。疫情指揮中心日前建議，室內超過100人以上的公眾集會活動停辦，減少人口跨境流動、近距離接觸以降低疾病傳播風險，台中市第一警分局針對東協廣場業者進行宣導、柔性勸說。

東協廣場有6家舞廳日前配合防疫宣布停業，包括有越南2家、菲律賓2家、印尼1家、泰國1家，將停業到4月11日止。第一警分局指出，舞廳業者了解舞廳群聚效應大，過年後即嚴格限制無工作證的外籍人士入內消費。

警方表示，已積極向相關業者進行宣導，除場所全面消毒清潔外，未來營業期間的衛生防護措施、人員健康管理等都須建立配套計畫。

(中時 )