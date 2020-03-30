108學年UBL大專棒球聯賽今天進行季軍戰和冠軍戰，先登場的文化大學對嘉義大學季軍戰，文化大學1局上靠著第5棒外野手孫易伸2分打點二壘安打，暫時取得2比1領先。

首局雙方投手還在找感覺，都出現了觸身球保送，文化孫易伸2分打點二壘安打護送隊友跑回2分；1局下嘉大進攻，文化先發投手李承風一開始有點不穩，先是觸身球再四壞，讓嘉義大學攻佔一、二壘。

第一局雙方投手還在找感覺，都出現了觸身球保送，文化靠著第5棒孫易伸2分打點二壘安打進帳2分

文化先發投手李承風一開始有點不穩，先是觸身球再兩次四壞球保送，讓嘉義大學攻佔滿壘，嘉大第4棒高宸軒雖然擊出雙殺打，不過三壘上的黃士褘回本壘得到第1分。

嘉義大學本季是睽違12年重返UBL 4強，文化大學則是過去2季帶走冠軍，不過挑戰3連霸的倒數第2場賽事，遭到開南大學狙擊，未能延續連霸。

(中時 )