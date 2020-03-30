新冠肺炎來勢洶洶，目前疫情仍未有趨緩跡象，各國陸續封鎖邊境和戒嚴；在如此全球局勢如此嚴峻的情況下，夢工廠電影公司（DreamWorks）共同創辦人大衛格芬（David Geffen），卻在社群媒體上PO出自己搭乘私人遊艇到加勒比海「隔離」的照片，引發輿論抨擊。

今年77歲的夢工廠電影公司共同創辦人大衛格芬，在Instagram上貼出一張私人遊艇的照片，表示自己目前正在格瑞那汀群島（Grenadines）進行自我隔離，並希望大家都能平安。根據了解這艘私人遊艇價值約5億9000萬美元（約台幣178億元），而大衛格芬2019年曾以79億美元資產，在《富比士美國400富豪榜》（Forbes 400）位列第60名。

這則PO文引來大批網友撻伐，直批他根本就是故意炫富，就連美國電視節目主持人麥肯（Meghan McCain）也發文痛批，大衛身家將近80億美元，與其PO出度假照片假關心其他人，不如捐獻醫療物資給前線抗疫人員更有意義。

麥肯在推特上發文痛批大衛。（圖／翻攝自@MeghanMcCain 推特）

許多網友也在推特上諷刺，指出索馬利亞海盜該出動了、海盜已經知道他的位置了等等。而在受到外界各方的言論指責後，目前大衛格芬的Instagram帳號已經刪除。

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(中時電子報)