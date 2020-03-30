上午發生在台北市大直區的板信銀行搶案，警方調閱監視器發現，搶匪上午搭計程車時，趁著運匠在加油站下車尿尿之際，趁隙偷走計程車開往大直區北安路犯案，從偷走到犯案僅花了一個小時，警方判斷，搶匪預謀犯案的可能性相當高。

監視器拍下搶匪得手後，拎著整袋現金離開的畫面。（民眾提供）

警方也查出，該計程車今天上午才遭竊，早上7時許，搶匪在捷運芝山站路邊攔計程車上車，告訴司機要到八里某處。途中運將把車停北投路邊，到一旁加油站小解，返回時車輛已不翼而飛，運匠立即報案。

根據警方調查，這名搶匪上午身穿深色上衣，臉部戴著蒙面戴口罩，手上提著一個布袋進入板信銀行，一進入銀行就先開槍警告，接著對保全開槍，隨後就進入櫃台裝現金，整個行搶過程僅一分鐘左右，事後警方調閱監視器，發現歹徒是開著一輛計程車前往銀行附近，逃逸時也開同一輛車，經查該輛車為贓車。

警方查出，歹徒開著竊來的計程車犯案，而且罕見的持突擊步槍至少開了4槍搶走80萬元，事後從容提著提袋逃逸。警方在現場有拾獲5.56制式子彈彈殼，證明歹徒是使用長槍犯案，目前做案車輛已尋獲下，除了先對作案車輛進行採證外，找出歹徒身分外，也全力釐清歹徒逃逸路線當追緝當中。

(中時電子報)