近日觀光局駐桃機同仁因接待長官兒子而染疫，國民黨立法院黨團今（30）日抨擊，現在疫情當前尚有此送往迎來惡習，凸顯目前政府在處理防疫過程中出現重大破口，這位觀光局高官是否請假、是否告知其家屬來自疫區、是否遵守政府相關防疫規定？交通部必須說清楚講明白。

國民黨團書記長蔣萬安指出，案269的長官未請假至機場接自己兒子，還違反規定要求部屬協助接機，甚至還去喝咖啡30分鐘，相關單位該調查應該去調查，該負起責任的人應負起責任，更重要是提出相關補救措施才是民眾關心的重點，防疫不能有任何特權及例外，政府必須積極帶頭做好防疫工作。另外，案268經過30天才確診，政府篩選機制應檢討，應思考適時擴大篩檢，減少可能的黑數及漏網之魚。

國民黨團總召林為洲強調，此次疫情上半場能守住是超前部署，第二波也希望能超前部署。觀光局職員去接機長官的小孩，當事人應直接回家，由家人接回自主隔離，卻可以在機場喝咖啡是明顯防疫漏洞。另外，空服員服勤時有搭機者事後確診，空服員卻繼續執勤也是漏洞。中研院有五人確診，這五個人有?有在中研院物理所外其他地方活動？台大有732人到中研院活動，這些人相關活動足跡要去做疫情調查，才能有更好的防疫準備。

國民黨團副書記長林奕華指出，疫情指揮官說案269及案277有家庭好友關係，卻被交通部長林佳龍打臉。疫情指揮官是否在為特權開脫？必須調查清楚！案277是上飛機前確診，還是事後才病發都必須釐清。健康的人在室內通風狀況下是否不必帶口罩，疫情中心也必須對外說明。另外，現在篩檢對象嚴格，呼籲針對擴大採檢對象能讓社區診所有更多的判斷，在找不到感染源時，政府應趕快擴大篩檢範圍，不能一天只有3千人的能量。

前醫師公會全國聯合會秘書長蔡明忠醫師表示，有染疫案例在過去30天因未符合目前篩檢標準而未被篩檢出來，而且是6個醫療單位都如此。我國篩檢量能到底足不足夠？我國政府現在還不願意開始快篩，不希望國內出現類似意大利的狀況讓醫療機構無法處理，希望快篩儘快上路，感染者被快速篩檢出來，可避免傳染他人。防疫贏了上半場不代表能贏下半場，希望未來國內檢疫量能提昇、輕重症能分流治療。

立委洪孟楷轉述交通部官員在立法院的說明，交通部高層官員未請假去接機接兒子回台，還在機場喝咖啡，明顯違反居家隔離規定更是防疫破口。這位官員一星期內有跟交通部次長王國材開會，有參與立委的業務報告，有沒有接觸更高層官員？交通部都必須說明清楚。

(工商 )