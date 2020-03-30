仁寶去年每股獲利1.6元 14:122020/03/30 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁寶公布2019年獲利，去年營收為9,804.42億元，年增1%，在持續改善產品組合及提升效率的努力下，營業淨利為105.86億元，年增14%，稅後淨利為69.56億元，EPS為1.6元，仁寶董事會也決議每股配發現金股利1.20元，相當於75%配發率。 至於在去年第四季方面，營收為2,675.23 億元、季增7%，成長動能主要來自於智慧裝置產品，淨利為30.86億元，較前一季成長 28%，亦較去年同期成長15%，稅後淨利為20.14 億元，單季每股盈 餘0.47元。 (工商 ) #仁寶 #稅後淨利 #每股 #每股獲利 #獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 超眾 元月每股獲利0.47元 04:102020/03/26 證券．權證 美亞去年稅後淨利賺4.36億元、年增45.33％ 11:012020/03/26 財經 《金融股》新光金百億元增資新壽，提升RBC 16:482020/03/26 財經 凌華去年EPS 2.04元 4年新高 19:512020/03/26 財經 母憑子貴！泰山去年獲利創高 擬配息0.9元 23:002020/03/26 財經 和泰車去年大賺 股息14元攀峰 01:152020/03/27 證券．權證 統一去年獲利創歷史次高 擬配息2.5元 23:202020/03/27 財經 分析師暫停預測 疫情打亂 美企下半年獲利難料 04:102020/03/28 全球財經 富邦金法說 聚焦降息影響 04:092020/03/29 財經要聞 富邦金 外資買超力挺 04:092020/03/29 證券．權證 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 台積長短期 兩外資突示警 - 財經要聞 - 工商時報 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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