仁寶公布2019年獲利，去年營收為9,804.42億元，年增1%，在持續改善產品組合及提升效率的努力下，營業淨利為105.86億元，年增14%，稅後淨利為69.56億元，EPS為1.6元，仁寶董事會也決議每股配發現金股利1.20元，相當於75%配發率。

至於在去年第四季方面，營收為2,675.23 億元、季增7%，成長動能主要來自於智慧裝置產品，淨利為30.86億元，較前一季成長 28%，亦較去年同期成長15%，稅後淨利為20.14 億元，單季每股盈 餘0.47元。

(工商 )