中小企業想向銀行申請貸款本金緩繳等紓困，但被銀行「勸退」，強調未來信用恐被「註記」、將有瑕疵，金管會主委顧立雄30日強調「不同意」、「不能接受」這種作法，若企業申請紓困遇到困難，可到經濟部成立的平台討論，金管會將全力協助。

顧立雄亦表示，統計到本月26日止，申請紓困貸款案共1,134戶，已核准120件，由於銀行辦理紓困案都訂有一定的作業期限，即10~15天內一定要核覆，所以顧立雄表示，後續速度應會越來越快。

如立委何欣純、邱志偉等表示，中南部很多中小企業主都向其陳情，去銀行探詢相關紓困措施時，銀行行員都暗示最好不要申請，以免度過難關後，信用也被「無形註記」，以後跟銀行往來會受影響，希望客戶打消申請紓困的念頭。

顧立雄強調，金管會身為監理機關，不能強迫銀行一定要同意紓困或降息，但這種申請紓困，信用就會被註記的說法，金管會「不同意」、「不能接受」，即警告銀行不能用這種話術「嚇退」客戶。

顧立雄亦強調，如央行提供2千億元定向融通，利率0.25％，每戶200萬元的部分，公民營銀行都極有意願配合承辦，協助企業取得資金。

(工商 )