富邦證券提醒，投資人亦應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，亦可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。

富邦證券表示，可「留意宅經濟及防疫概念股，適時增加避險型資產」。

考量到目前仍未見到疫情高峰，從以下10項產業可以研判有不同的操作。基本上，可考慮避開航空、郵輪、飯店、遊樂園等類股，而電商、物流、線上影視及遊戲類股等，有望延續相對抗跌的走勢，疫苗以及防護用品類股未來仍有機會隨著疫情惡化或個別公司疫苗臨床試驗消息而有所表現。

不過在業績面，疫苗在一般情況下需要經過多項臨床實驗及監管程序，並花費較長時間，因此投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對其公司營收做出貢獻。

隨著疫情在中國境外擴散，英國區域性廉航業者弗萊比航空（Flybe）在3月5日宣布破產，也帶衝擊美國航空類股集體走跌。聯合國國際民航組織估計，今年第一季，全球航空業收入將損失50億美元。國際航空運輸協會預測，疫情可能會讓全球航空業2020年營收驟減630億至1,130億美元，也使得美國政府提議對受到冠狀病毒嚴重影響的行業提供援助。

富邦證券分析，郵輪業則是受疫情影響股價衝擊最大的類股之一，且預期在未來一段時間，旅客選擇搭郵輪旅遊的意願將會受到影響。飯店業受觀光人潮急速下滑影響，全球最大飯店集團萬豪國際警告，疫情可能對該公司今年第一季及全年業績造成衝擊，但影響程度目前還無法完全估計。

身兼電影、遊樂園的娛樂產業龍頭迪士尼（DIS）除面臨疫情影響之外，Bob Iger卸任CEO一職也對短線股價造成影響，但外界看好Disney+在歐洲地區降價競爭，將有助於搶攻歐洲影音串流平台市場。

富邦證券表示，相對可能因疫情而受惠的電商、物流、線上影視及遊戲類股表現大多優於美股大盤指數，呈現相對抗跌的走勢。除此之外，疫苗以及防護用品類股表現更為亮眼。其中，美國衛生部長表示，美國口罩缺口高達2億7千萬片，將動用國防生產法生產口罩及防護衣。

Novavax（NVAX）宣佈成功研製出針對新冠病毒肺炎的人體疫苗，已將第一批疫苗送美國國家衛生研究院開啟安全性臨床實驗。Moderna（MRNA）為首家發布冠狀病毒潛在疫苗的公司，預計將在4月份啟動人體試驗，並在7、8月份得到初步結果。WHO官員宣稱吉利德科學（GILD）的抗病毒藥瑞德西韋有跡象顯示可協助治療致命新型冠狀病毒，目前正與中國合作進行兩項試驗，預計 4 月將公布結果。

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(中時電子報)