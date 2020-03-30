法國國民議會友台小組主席塞沙里尼罹癌不幸於本(3)月29日辭世。外交部發言人歐江安今天表示，塞沙里尼向為堅定支持台灣的友人，外交部對他的逝世表達深切哀悼，並已請駐法國代表處於第一時間代表我國政府向家屬表達悼念與慰問。

塞沙里尼與台灣關係密切，曾多次在公開場合為台灣發聲，支持我國參與國際組織，協助深化台法雙邊關係不遺餘力。歐洲多個駐外館處於2019年5月串連舉行「與台灣同行」，聲援台灣加入世界衛生組織(WHO)，塞沙里尼全程參與，大聲呼籲「台灣應在世界衛生組織擁有一席之地，大家都需要台灣的專業及技術，共同對抗疫病」。

歐江安指出，塞沙里尼為我國堅定友人，曾於上(2)月18日協同友台小組副主席葛提耶，針對我方參與世界衛生大會 (WHA) ，在法國國民議會院會向法國總理提出政府總質詢。

立法院前院長蘇嘉全於2018年7月訪法時，曾應塞沙里尼主席邀請參訪法國國民議會，創下首例。塞沙里尼則於2019年9月率法國國會議員團來訪，蘇嘉全親自帶他拜訪故鄉屏東，為兩國國會交往留下美好的見證。

她說，未來外交部將持續透過駐處，與法國國會友台小組合作強化台法關係，讓塞沙里尼長年致力深化台法友誼的理念繼續落實與傳承。

(中時 )