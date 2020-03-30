新冠肺炎蔓延全球，世界經濟面臨嚴峻挑戰；台灣繼日前宣布調降1碼後，央行總裁楊金龍今赴立法院財委會備詢時表示，重貼現率已來到歷史新低，但我國還是降息空間，但對於利率不至變成零，更不會變成「負利率」；由於疫情難在短期結束，楊金龍也斷言，疫情瞬息萬變，待經濟數據出爐後，主計總處將改變下次預測值。

全球吹降息風，美國降6碼最多、加拿大4碼次之，紐西蘭、巴西則降3碼，台灣僅降息1碼，立委質疑刺激力道不足；楊金龍表示，台灣原本利率就比較低，目前重貼現率來到歷史新低(1.125％)，未來還有降息空間，但絕對不會變成零利率、甚至到負利率。

至於未來是否再次降息？楊金龍表示，將考量3大重要因素，包括物價變動、金融市場穩定與否、經濟發展情況等。

立委吳秉叡表示，美國聯準會(Fed)推出無限量QE，政府又灑新台幣66兆元救市，質疑政府很缺錢；楊金龍解釋，08年美國在金融海嘯實施幾輪QE確實解決金融市場流動性問題，預期這次實施QE也會奏效；不過，楊金龍認為，美國是直接金融、台灣是間接金融，兩者結構性不同，台灣不會跟進推出QE；至於央行2000億元融資會不會加碼，楊金龍說：「將採滾動式檢討，必要時做調整」。

立委也頻頻詢問楊金龍對今年GDP預測值的看法，央行預測1.92％明顯較主計總處保2說法不同；楊金龍坦言，疫情導致金融市場瞬息萬變，主計總處的預測值是以2月的數據做GDP推估，加上紓困1000億元方案，將貢獻經濟成長率0.37％，隨著疫情愈來愈明朗，各項經濟數據陸續出爐，楊金龍認為，主計總處可能在下次(4月)的預測數字做修正。

(中時 )