嘉義市旅館商業同業公會申請到中央補助辦理培訓課程，大部分人戴口罩上課。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市已有確診病例，飯店旅宿業平均住房率掉到只剩2、3成，嘉義市旅館商業同業公會申請到交通部觀光局約300萬補助經費辦理培訓計畫，30日開課，市長黃敏惠說，利用疫情期間大家充電再出發，蹲低能跳更高更遠。

黃敏惠說，嘉義市是僅次於台中市，全台第2個申請到培訓計畫案的旅宿公會，疫情對旅宿產業衝擊很大，但要積極找出機會，永遠都不放棄，藉由15天、每天8小時、共120小時的課與交流，壯大自己及這個產業的能量，因為蹲低是為了跳得更高、跳得更遠，市場不會消失，而是重新分配。

市府觀新處長張婉芬說，此次觀光局補助每案最高300萬元，每人每小時158元、每月不超過120小時計算，如是受雇的從業人員參訓，發放給雇主，嘉義市目前有79家旅店，有26家參加此次培訓計畫。

嘉義市旅館商業同業公會總幹事顏永明說，疫情衝擊飯店旅館業住房率直直落，目前平均約2、3成，少數飯店有5成就算不錯了，培訓課開放報名2天即秒殺額滿，共有28家業者70個人員參加，城隍廟也贊助部分經費以協助營運周轉。

課程內容有經營實務、危機處理、品牌管理、在地文創、行銷操作、旅客服務等，以強化從業人員充實財務與行銷管理、政策與法規、餐飲暨旅館經營相關知識，利於轉型及深化在地經營能力。

(中時 )