Dali Art藝術廣場，地下一樓室內親子樂園。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

坪林森林公園。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

清明連假將至，中市府觀光旅遊局邀請大家祭祖之餘，安排1日國內輕旅，到台中市大里區、太平區及霧峰區走走，不論是文青、藝術、歷史、自然或親子景點通通有，連假與親友走一趟臺中屯區，享受悠閒慢活的假期吧！

國內旅遊選擇多元，中市觀旅局為提供優質的旅遊行程，特別規劃了「屯區人文藝術風情一日遊」行程，一日遊路線從大里區開始，先到臺灣首座以「纖維．時尚．綠工藝」為主題的纖維工藝博物館，接著到Dali Art藝術廣場逛逛，中午可以享受戶外野餐，下午再到太平區屯區藝文中心回味童年樂趣，最後前往鄰近的坪林森林公園散步，享受傍晚時分寧靜的氛圍，結束一天的旅程。

台中市纖維工藝博物館前身是兒童藝術館，於107年重新定位轉型為全台灣唯一以纖維工藝為主題的博物館再出發。台中擁有大甲草蓆編織的綿長歷史，衍生觸及日常服裝、提包、斗帽等，發展多元、潛力無窮。

纖維工藝博物館每年規劃大型主題特展，107年竹纖維、108年紙纖維、109年藺草纖維，透過展覽、講座、互動遊戲及教學，向來館者介紹纖維工藝，為臺中市文化發展新地標。Dali Art藝術廣場以文化創意、文化藝術為園區核心產業，廣場內亦規劃品牌餐飲、伴手禮等，文創商品、精品工藝更是豐富。

中午除在藝術廣場野餐，也可以就近到大里質感麵包咖啡館-說書旅人坐坐；挑高店內空間，有多面大片落地窗使整體明亮舒適，座位間隔寬敞，防疫期間可以吃得安心又美味！結束了上午以大人為主的文創行程，下午可以到以表演藝術與音樂為主軸的臺中市屯區藝文中心。

清明連假期間，中心邀集到臺中在地四家手工童玩文創業者－大木文創、大雅橫山童玩文化館、木匠兄妹木工房、紙箱王創意園區，共同舉辦「飛行時光機-童玩特展」。透過紙飛機，帶領遊客穿梭時光，回到自己的童年，從四十、五十年代打陀螺、踢毽子，六、七十年代布袋戲、溜溜球、魔術方塊，到九十年代風靡大人小孩的桌遊，無論你是幾年級生，都能再次回味童年快樂時光！

一天的行程，有吃、有玩、有文化，還有體力的話，可以到坪林森林公園走走。如果你驚艷過秋紅谷公園的美景，那兼具生態滯洪及森林休憩功能、足足比秋紅谷大三倍的坪林森林公園肯定更令你驚豔！園區內有環湖步道、親水木棧道、兒童遊憩區、偌大的草坪，還有可容納觀眾1,200人的戶外展演廣場，保留了695棵原生植物，依山傍水、綠樹如茵，適合在初春的傍晚和家人迎風散步！

適逢兒童節，光復新村與審計新村串聯舉辦「2020 摘星童樂繪．藝童趣郊遊」活動，有親子DIY、音樂表演、寫生活動，給孩子們一個難忘的兒童節。在旅程的尾聲可以前往霧峰農會酒莊，酒莊以霧峰在地特產益全香米製作的清酒、吟釀聞名的同時，也有販售在地香米、酒粕面膜、手工皂、酒粕香腸，是台中屯區限定的優質好禮！

說書旅人店內牆上有句話：「人生就是一場旅行，每本書都有故事，主人的筆記，都是旅行世界的足跡。共享您的旅遊書，賦予它們新生命」每個景點都有它的故事，每次造訪將為自己的旅遊書寫下不同的扉頁。觀旅局林筱淇局長表示，清明連假輕鬆來臺中享受一趟悠閒的人文藝術之旅，充飽電、再出發，更有能量迎接連假後的工作挑戰！

(中時 )