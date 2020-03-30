永光(1711)2月營收月增11.04％，年成長29.43％；自結營業淨利2866萬元，稅前獲利2604萬元，較1月轉盈，年增10.4％。前2月營收稅前淨利1585萬元，每股稅前盈餘0.03元。

永光因應5G需求，研磨液展開新方向開發，如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，目前相關材料已逐一通過驗證進行小量採購。

永光色料事業已擴充三成數位印花墨水產能；特化事業持續發展利基型產品，調降競爭激烈的紫外線吸收劑，轉往黏著劑、充填劑等不同產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。

此外，新冠肺炎疫情擴散，衝擊到中國原料藥供應，也讓永光原料藥題材重獲市場注意。

永光原料藥二廠已獲得FDA改善結案通知，原料藥供應從前列腺表(青光眼、引產、治療性功能障礙)，以及其他原料藥(帕金森症)，並增加動物用藥原料藥的銷售，其眼科用藥客戶通過其美國的學名藥上市申請(ANDA)。

(工商 )