新冠肺炎疫情全球肆虐持續，各國持續對入出境旅客管制，我國也實施入出境管制措施，桃園機場旅運量在2、3月期間雪崩式下滑。29日當天實際入出境旅客僅2474人次，不僅少於2003年5月SARS期間的單日最低5847人次的紀錄，也比1979年桃機啟用第1年的每天平均1萬3000人少很多，更創下了桃機啟用41年來，單日旅運量最低紀錄。

受到新冠肺炎疫情管制入出境旅客的相關防疫政策影響，桃園機場26日實際入出境旅客運量4144人，27日3641人，28日2984人，29日更是創下開站啟用以來的最低紀錄，只有2474人。另外，30日的預報人數2990人。

翻開桃機紀錄表，在2003年受SARS疫情影響，桃機當時的入出境旅運量也是持續下滑，2003年5月2日開始跌破1萬人，之後持續減少，到了5月26日當日，入出境人數掉到5847人次，創下SARS疫情期間的最低紀錄。

目前還在職的桃機老員工表示，SARS疫情期間人數最少的一日，出境旅客少到只有3700多人，已經覺得旅客少到讓機場空蕩蕩的，沒想到這次新冠肺炎疫情影響更嚴重，一整天下來，整個機場幾乎快看不到旅客蹤影，員工都比旅客還要多。

桃園機場2019年旅運量超過4653萬人次，平均單日運量12萬7000多人，春節或其他連續假期的尖峰時段，每小時單一航廈的旅客量都比現在整日的人數還要多。

根據民航局的統計資料，2003年5月SARE疫情期間，桃園國際機場（當時名為中正國際機場）全月入出境旅客量有26萬0528人，平均下來每天有8400餘人。

另外，桃園國際機場1979年2月26日啟用，今年邁入第41年。當年啟用第一年，全年旅客量還超過404萬人，平均每1天有1萬3000多人入出境，對比今日慘跌不到3000人，桃機商家苦笑說，若疫情沒有緩解，管制措施持續，恐怕人數還會更低，快要撐不下去了。

(中時 )