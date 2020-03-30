國內昨晚新增1例新冠肺炎死亡個案，為案108奧捷團40多歲領隊。今天指揮中心又宣布2例死亡，分別為34案首起院內感染的老婦，以及案170至西班牙旅遊的60多歲男性。指揮中心防疫組組長周志浩表示，這三人分別有肥胖、以及先天心臟不好以及癌症等多重病因。

疫情監測組組長周志浩表示，昨天至今天3個死亡的案例為，案34、案108、案170，其中案170為西班牙旅遊旅客，有心臟病史，肺有非常嚴重的浸潤而病逝。

周志浩表示，34案例，入院時心臟就不好，加上有糖尿病的慢性疾病，悉心治療肺炎有明顯感善，原以為會好，但心臟本來就是末期的心臟衰竭，雖然已經改善，但心臟問題無法挽救，最後心力不整心衰竭往生。

案108則是到奧地利捷克旅遊的導遊，他因為體重較重，心肺功能不佳，他在3月２５日開始呼吸窘迫，昨天傍晚因為嚴重肺炎往生。

案170則是到西班牙旅遊的旅客，他本身有癌症病史，住院時就有肺炎，住院過程中，有使用奎寧藥物，但是情形沒有好轉，轉入加護病房，後來多重器官衰竭，肺部有嚴重浸潤，昨晚也不幸往生。除了170案以外，周志浩表示，其他兩人比較沒有使用其他特別藥物的狀況。

(中時 )