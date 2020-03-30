新冠肺炎疫情延燒，高雄市立圖書館因應清明連假，31日起將撤除一半座椅，加裝隔板並採梅花座；館方表示，防疫措施難免擾民，先前工作人員勸導讀者戴口罩，竟然還遭客訴，如今為了加強防疫減少座位，「已做好被罵的心理準備」。

高市圖館長潘政儀無奈表示，高雄市防疫超前部署，1月30日就開始實施入館量體溫、手部消毒，並勸導民眾戴口罩，但因當時防疫觀念尚未普及，工作人員發現讀者未戴口罩而上前勸導，竟反而被罵，還有許多人透過市長信箱、1999客訴，直到最近客訴才趨緩。

疫情更加嚴峻，但高市圖總館統計，上周末假期入館人次單日仍高達5693人，只比沒有疫情的時候減少1成左右，「讀者還是一直往圖書館跑，恐怕造成防疫破口風險」，潘政儀說，經市府防疫會議討論，疫情未達閉館程度，但有必要再加強防疫措施。

高市圖30日宣布，由於下周各校陸續進行期中考，預計清明連假很多學生到圖書館K書，因此自31日開始將撤除總館及60間分館閱覽區一半椅子，座位加裝透明隔板並改採梅花座，最大程度拉大讀者間隔距離。

潘政儀指出，梅花座實施後，工作人員將增加巡館防疫宣導，呼籲讀者不要自行將隔開的座椅拉近，或者因為找不到座位就席地群聚自修；新措施勢必讓部分讀者找不到座位，預期將接獲民眾抱怨，但現階段防疫優先，館方一定會落實執行。

(中時 )