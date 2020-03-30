TrendForce發表最新面板供應鏈觀察指出，新冠肺炎疫情對於大尺寸面板生產的影響，在後段模組的衝擊遠大於高度自動化的前段製程。就2月份來說，以Open Cell為主要出貨型態的電視面板，實際與預估出貨量間的差距僅9.8％，相形之下以模組為主要出貨型態的監視器以及筆記型電腦面板，2月份實際與預估出貨量間的差距分別高達25.5％以及29.9％，可見疫情對於IT面板出貨的衝擊遠大於電視面板。隨著中國疫情看似趨緩，面板供給也將逐步恢復，預估3月份有機會達到原生產計畫的85％以上，4月份的供給能力更朝向9成以上邁進。

在年度出貨量的部分，隨著電視面板價格逐漸回溫，面板廠對於2020年電視面板生產意願也轉趨積極，但在韓系面板廠持續收斂產能的影響下，預估面板出貨量仍較2019年衰退4％。隨著IT面板供給逐漸回穩，包含代工廠在內的供應鏈將力圖於第二季與第三季彌補第一季因疫情所造成的出貨缺口，預計今年監視器面板出貨量仍較2019年有3.4％的成長；筆記型電腦面板出貨則預估較2019年成長0.4％。

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