新冠肺炎疫情持續延燒，許多政府祭出封鎖令，印度當局24日宣布全國封城3周，擔任警察的巴布(Rajesh Babu)與當地藝術家古特漢普(B Gowtham)合作，製作出一款仿新冠病毒外型的特殊頭盔，嚇阻民眾外出。

印度宣布封城後，繼印度警察拿警棍驅趕外出人民，現在又出奇招，警察巴布(Rajesh Babu)為了阻止民眾外出，與當地藝術家古特漢普(B Gowtham)合作，利用舊報紙及廢棄紙製作出一款模仿新冠病毒的特殊頭盔。

巴布戴著頭盔在路上巡邏，遇到外出的人都會上前去了解，順便用頭套嚇唬對方，他表示，希望人民會意識到疫情的嚴重性，要大家有所警覺。古特漢普也表示，「這是我們花5個小時做出來的，因為大眾都輕忽疫情的嚴重性，而警務人員得為此一整天在外工作，一直在宣導民眾不要外出，所以我們想出這個主意，我還準備了許多標語牌，將會交給警察。」

印度人口逾13億，截至29日止，新增碓診病例達1024例，累計27人死亡，日前全國已封城，限制人們出入境。由於印度人口稠密，近日確診個案急速攀升，當地政府擔心病毒會在國內大規模爆發。

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(中時電子報)