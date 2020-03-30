《做工的人》受邀作為第42屆金穗獎影展閉幕片，昨（29日）晚壓軸特映第一、二集，吸引各界影迷爭睹。苗可麗及曾珮瑜都是第一次觀賞正片，異口同聲表示看完相當感動，戲都還沒開播，有現場觀眾直接向製作人林昱伶敲碗第二季，林昱伶則打趣回應，「整個過程太折磨了，讓我先睡個好覺再想一想。」

《做工的人》受邀為第42屆金穗獎閉幕片，左起金穗獎策展人胡延凱、製作人林昱伶、導演鄭芬芬、苗可麗、曾珮瑜出席映後座談。（圖／大慕影藝提供）

製作人林昱伶及導演鄭芬芬昨率劇中女力代表苗可麗、曾珮瑜出席金穗獎影展映後分享。苗可麗在《做工的人》演出板模工，與游安順是一對板模包商夫妻，也是工地裡的女強人代表，她被劇中工人角色的單純善良感動，「為了追求發財夢想的那股傻勁，讓我感到心疼也學習著。」她為了演出琢磨率性、不修飾的肢體動作和說話的方式，也親自到工地實習，操作板模工工作。

苗可麗（左）、曾珮瑜（右）在做工的人詮釋不同的女性樣貌。（圖／大慕影藝提供）

看完前兩集內容，苗可麗感動不已，「拍完這部戲，令我更加敬佩這些做工的人，藉由這部片希望能讓社會大眾對這群努力的小人物有所改觀。」第一次與鄭芬芬導演合作，苗可麗稱讚導演是個「奇女子」，「看似柔弱，卻有相當有力量的堅持，對於戲的要求，讓我不敢鬆懈，因為她都不放棄，我們又怎能輕易妥協呢！」

《做工的人》苗可麗飾演板模工，也是工地女強人代表。（圖／大慕影藝提供）

曾珮瑜在劇中飾演鐵工李銘順的太太，平凡主婦為踏入家庭放棄了原有的夢想與人生，卻得長年面對滿懷發財夢、好高騖遠的先生。她一接到劇本，就決定「我一定要演」，「身邊一直不乏有這種傳統樣板的女性，終於有機會嘗試演出這種情緒很飽滿、角色很立體的『地方媽媽』，相信上檔後會得到廣大婦女的迴響。」

《做工的人》曾珮瑜飾演愛碎碎唸的工人老婆，笑稱自己是地方媽媽。（圖／大慕影藝提供）

開拍前，曾珮瑜還特地找媽媽一起討論台語台詞，原汁原味呈現愛碎碎唸的婦女，「最難的就是台詞要講得非常非常快，跟連珠炮一樣，導演對於角色要求毫不心軟，就算我已經覺得講得很快了，導演還是會說還要再更快一點，所以我真是有被她激將到。」

《做工的人》製作人林昱伶（左）與導演暨編劇鄭芬芬（右）。（圖／大慕影藝提供）

繼去年金穗獎開幕片《我們與惡的距離》索票秒殺之後，今年金穗獎一開跑，閉幕片《做工的人》再度蟬聯秒殺紀錄，同為兩部片的製作人林昱伶表示，《做工的人》是大慕影藝第二部自製作品，二度和持續鼓勵新創作品的金穗獎合作感到很榮幸，也期許我們能永遠保有創作初心，給觀眾更多好看的故事。

製作人林昱伶笑稱導演鄭芬芬是相識多年的「酒肉朋友」，一直等到《做工的人》這部作品才展開真正的合作，林昱伶大讚她是外表溫柔、內在剛強的女中豪傑。「這不是個容易的題材，但導演用靈魂書寫、並用堅強的意志力完成了作品，我希望透過本片，能讓台灣的觀眾再多認識這位導演的作品。」

鄭芬芬身兼導演與編劇，她坦言《做工的人》這部作品非常困難，劇本難寫、演員難找、場景難定，籌備過程中每一樣都是挑戰。「世界上沒有英雄，可是平凡人的善意會拯救你；人生沒有一帆風順，可是找到自己的光就走得下去。我希望每個人會因為看了這部片子，願意去當別人的英雄，或是找到自己的光。」

《做工的人》改編自作家林立青的同名暢銷書，由鄭芬芬、洪茲盈編劇，億萬導演鄭芬芬執導，金鐘獎最佳導演林君陽擔任攝影指導，卡司集合李銘順、柯叔元、游安順、薛仕凌、苗可麗及曾珮瑜等金牌演員陣容。劇情描述鐵工兄弟阿祈、阿欽、板模工昌仔和怪手阿全，幾個懷抱發財夢的好友，在工地裡搬演一場又一場荒謬搞笑的發財戲碼，這些古怪夢想述說著這群人面對的各種困境。他們發夢、夢破、滿腔熱血再來一個...以噗嚨共精神在塵土中不敗向前。從這塊地轉那方圍籬，幫人做工蓋房，卻只能望樓興嘆。有著各種人生難題的他們，努力用自己的方式活著，只是再怎麼樂觀，如果期待的一直事與願違，還能怎麼撐下去？《做工的人》全劇共6集，預計5月播出。

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(中時電子報)