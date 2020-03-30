美國運動產業蓬勃發展，球員都需要經紀人出面交涉爭取最好合約，根據最新消息指出，知名經紀人尼維斯（Rafa Nieves）決定離開舊公司「Wasserman Media Group」，自立門戶組成「Republik Sports」，並讓原本前東家旗下共11名球星帶槍投靠！

尼維斯今（30日）透過新公司「Republik Sports」的推特宣布，包含華盛頓國民羅伯斯（VictorRobles）、克里夫蘭印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）、辛辛那提紅人卡斯蒂略（Luis Castillo）、匹茲堡海盜波蘭柯（Gregory Polanco）、奧克蘭運動家蒙塔斯（Frankie Montas）、多倫多藍鳥赫南德茲（Teoscar Hernandez）、科羅拉多落磯桑薩特拉（Antonio Senzatela）、聖地牙哥教士科爾德羅（FranchyCordero）、邁阿密馬林魚瑟維里（Francisco Cervelli）以及芝加哥白襪艾雷拉（Kelvin Herrera）和克拉梅（Alex Colome）等球員，全都從舊公司帶槍投靠至「Republik Sports」。

尼維斯戰功彪炳，2011年進入經紀公司「Beverly Hills Sports Council」，由於他精通英語及西班牙語，很快地幫公司創立新的部門，專職招募拉丁球員，期間幫助像是拉米瑞茲、培瑞茲（Salvador Perez）等球星談到一紙滿意的延長合約，如此優異的成績單，也讓他在2017年被「Wasserman Media Group」相中，挖角擔任公司棒球部副總裁，並在今天宣布自立門戶組成「Republik Sports」。

儘管「Wasserman Media Group」一夕之間少了許多客戶，但攤開該公司的球員名單仍是眾星雲集，像是紐約洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）、芝加哥小熊的達比修有、巴耶茲（JavierBaez）等人，根據官網介紹，旗下共有超過60名大聯盟球員、150名在美國棒壇發光發熱的選手。

除了球員，「Wasserman MediaGroup」的客戶也涉及球隊教練，像是洋基總教練布恩（Aaron Boone）就是他們的客戶之一，雙方從1997年合作至今，直到布恩退役轉任教練，其合約也是由公司幫忙交涉。

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(中時電子報)