宜蘭縣壯圍鄉永美路一段今天（30日）清晨發生一起機車對撞事故，黃姓婦人騎機車載著3名子女，準備載其中2名女兒去上課，孰料到校前，與吳姓男騎士發生車禍，吳男摔落田裡，到院後宣告不治，黃姓婦人經急救後，接近中午時仍告不治，意外共造成2死3傷。

黃姓婦人今天清晨騎機車載著7歲與8歲的女兒去國小上課，因擔心3歲的兒子一人在家，遂騎機車載著3名子女出門，但行經永美路時與吳姓男騎士發生車禍。

案發地點因距離學校僅200、300公尺，有家長見狀後趕緊向導護老師通報，學校老師趕緊衝抵現場、協助救人，只見黃婦的3歲男童渾身是泥巴，哭喊「媽媽」，救護人員抵達後，將5人送醫急救。

但吳姓男子到院前無呼吸心跳，經急救後宣告不治，黃婦送醫時意識不清，經急救後，上午11時55分宣告不治，黃婦的3名子女則有多處擦傷等傷勢，意外肇因正由警方調查釐清。

(中時 )