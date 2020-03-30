首班類包機返台 已採檢150人全陰性 14:322020/03/30 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第三批武漢台商「類包機」昨抵台。（圖／摘自鋼鐵俠徐正文臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首班定點定時的類包機昨晚深夜從上海平安飛抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨晚共有一百五十三人搭機返台，目前已對本次台商進行一百五十人的採檢，全部都為陰性，另有三名人員因檢體品質不佳，將再度進行採檢。 陳時中表示，本次台商類包機在昨晚十點多抵達，本次檢疫流程相當迅速，僅花一個半鐘頭就完成，隨後均被送至集中檢疫所觀察、隔離，今上午四點多採檢完成後，大約五點將全數檢體送至昆陽實驗室，稍早將全數人員的檢體完成檢驗，除三名因檢體品質不佳測不出外，其餘人員均為陰性。 (中時 ) #採檢 #檢體 #類包機 #陰性 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部：湖北國人採「類包機模式」返台 11:592020/03/26 政治 遭註記國人採「類包機模式」返台、禁私購票 13:352020/03/26 政治 新聞早班車》第3批類包機 上海浦東機場起飛 07:252020/03/27 政治 廣東省全面採檢入境者 陳時中：台灣暫不跟進 15:012020/03/27 生活 護目鏡、口罩避免群聚 醫院設急診快速採檢區 18:412020/03/27 生活 陸欲從武漢送回台人 陸委會：以上海「類包機」進行 21:332020/03/27 政治 北上廣入境全採檢 台暫不跟進 04:102020/03/28 兩岸要聞 類包機今晚起飛 逾百位台人前往上海等待 10:432020/03/29 兩岸 武漢「類包機」今返台 徐正文吐12字 16:102020/03/29 政治 第2波境外移入高峰 彰化11天增加9例 11:052020/03/30 生活 生活熱門新聞 一夜增3死 指揮中心揭病情急轉直下原因 - 生活 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 口罩實名制4／9起不限單雙號 大人每14天可買9片 - 生活 台灣防疫恐失守？唐綺陽揭關鍵：小心這些變破口 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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