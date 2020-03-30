首班定點定時的類包機昨晚深夜從上海平安飛抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨晚共有一百五十三人搭機返台，目前已對本次台商進行一百五十人的採檢，全部都為陰性，另有三名人員因檢體品質不佳，將再度進行採檢。

陳時中表示，本次台商類包機在昨晚十點多抵達，本次檢疫流程相當迅速，僅花一個半鐘頭就完成，隨後均被送至集中檢疫所觀察、隔離，今上午四點多採檢完成後，大約五點將全數檢體送至昆陽實驗室，稍早將全數人員的檢體完成檢驗，除三名因檢體品質不佳測不出外，其餘人員均為陰性。

(中時 )