普生(4117)宣布，初步已完成新冠肺炎檢測大宗的「反轉錄聚合(酉每)連鎖反應」(RT-PCR)核酸檢測試劑套組研發生產，目前已小批量出貨東南亞、中東地區，並同步向台灣食藥署(TFDA)和歐盟CE認證提出許可申請。

普生指出，其RT-PCR核酸檢測試劑僅需1.5小時的螢光反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，期待能盡速取得TFDA緊急使用許可(EUA)，並同時逐步放大產能，展現規模經濟效益，而有助於產品的價格競爭力和供應客戶端的需求，創造整體營運保持良好的成長動能。

普生表示，人體受到病毒感染時會激發體內免疫反應，將會引發產生抗體。此時若體內病毒含量較低時，可能會導致核酸檢測呈現陰性的結果。

但因仍有抗體的存在，可以藉由抗體檢測得知是否受到病毒感染。二種檢測方法結合，有助於檢測準確度增高。

普生已加速投入抗體檢測試劑研發，包括辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群快篩試劑研發，由於快篩試劑檢測時間較目前RT-PCR核酸檢測約4小時縮短至15-20分，對於機場、診所、以及社區群聚感染疫情監管能力大幅提升。

(時報資訊)