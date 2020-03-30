記憶體模組廠十銓科技（4967）第一季受惠記憶體IC價格上揚，短期筆電、視訊會議等設備的急單支撐市場需求，中長期也仍看好5G為核心的產業發展，以及AIoT、資料中心、AI、邊緣運算的需求。

十銓日前發布去年財報，2019年合併營收69.05億元，稅後淨利773萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.11元，董事會決議2019年度盈餘分配擬配發現金股利0.11元，加上資本公積發放現金0.89元，2019年度每股配息1元。

十銓2019年台灣市場營收年成長41.89%，美洲成長13.47%；整體營運在品牌、電競、工控三大事業群分頭並進，品牌DRAM佔比達26%、Flash產品達18%，代工及客製化工控/SI佔25%，電競、行動周邊等策略性產品佔31%。

觀察2020年第一季的市場發展，十銓預期，DRAM與NAND Flash在雲端、伺服器等應用的拉抬下，價格較2019年反轉向上。公司將策略重心從搶攻市佔率轉向提高獲利能力，發行可轉債提前布局IC等採購，1、2月獲利優於過往。十銓日前公布自結2月淨利6800萬元，單月EPS達1.02元。

十銓表示，面對新冠肺炎疫情的影響，短期可望受惠於在家工作、遠距辦公需求大幅提升，伺服器、筆電、視訊會議等設備的急單支撐市場需求。中長期仍看好5G為核心的產業發展，AIoT、資料中心、AI、邊緣運算的需求。另，根據研究機構觀察報導，記憶體產業第二季可望維持成長，惟仍須持續關注疫情對消費信心所造成的影響。

此外，2020年十銓科技獲得經濟部國貿局核定補助109年度「補助業界開發國際市場計畫」，針對北美、歐洲及中南美洲市場加強行銷力道，搭配線上線下通路、社群平台推廣等行銷模式，大幅宣傳品牌，並持續提升技術與系統整合實力，積極發展多元產品線，將可望穩定帶動營運成長。

(時報資訊)