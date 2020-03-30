宏達電(2498)VIVE成功插旗沙烏地阿拉伯，和當地電商合作，打造擬實境樂園品牌Xtra Life，已經於2月正式營業，當地市場反應優於預期，宏達電也盼藉由娛樂為敲門磚，搶進沙烏地阿拉伯市場，進一度拓展到教育、企業等更多領域。

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材今日受訪時表示，沙烏地阿拉伯是海外第三個據點，和當地電商eXtra合作，打造擬實境樂園品牌Xtra Life，目前在當地的第一個據點已經在2月開始營運，選在胡拜爾，前兩周還沒有疫情關係的時間，對於當地市場來說非常新鮮，吸引很多嚐鮮的市場客層，市場反應很好，周末時段還需要排約2小時，集中在30幾歲的年齡層，且偏好刺激、射擊等遊戲，和原先設定的有落差，採複合式經營，還有提供飲料等周圍服務，更像是沒有提供酒類飲料的「夜店」，面積是台灣旗艦店的4倍，營業額則約為3倍。

李文材表示，就沙烏地阿拉伯市場以當地民眾來看，看好中東潛力很大，又以沙烏地阿拉伯為代表，沙烏地阿拉伯以往在文化是歷史背景下整體民風比較嚴格，但自2018年開始陸續開放，宏達電從2019年開始深入洽談，本來理應開始洽談第二個、第三個營運據點，但因為疫情關係，所以計畫慢下來，第二個點鎖定的城市是利雅德。

宏達電藉著以娛樂將VR帶入中東市場，但看到的商機不只是娛樂這個點，還有教育、訓練等領域，娛樂室是切入的點，但是背後隱含更多企業的商機在裡面，可以讓當地市場知道VR、了解VR，再將VR商機在當地更多領域大規模發酵。

李文材坦言，宏達電VIVELAND將觸角伸到國際市場的腳步本次也受到新冠肺炎疫情衝擊，香港目前拓點計畫先暫緩，本來也很看好印度市場，也已經開始佈局，本來計畫上半年會有具體發展，但現在可能要到下半年，印度市場人口紅利豐厚，加上年輕族群廣，將是VR產業的下一塊藍海。

台灣VIVELAND在台北三創和高雄草悟道分別各有一個據點，李文材表示，日前在疫情的關係下，平日人流的影響比較明顯，尤其是已經都沒有觀光客造訪，假日反而還好，VIVELAND每天都會定期完整消毒3次，且客人體驗一定會再次完整消毒，進場客人一定要戴口罩，對於疫情的防疫相當到位。

(時報資訊)